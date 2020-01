Topo morto trovato in un'aula di una scuola a Volla: lezioni sospese

Uno spiacevole e grave episodio è accaduto in una scuola in provincia di Napoli dove, al rientro dalla vacanze natalizie, bambini e genitori hanno trovato una brutta sorpresa. In un'aula di un istituto scolastico di Volla è stato infatti rinvenuto un topo morto per terra. La scuola in questione è l'istituto comprensivo San Giovanni Bosco, situato appunto in provincia di Napoli.

Ieri, 7 gennaio, sono riprese le lezioni al termine delle festività di Natale, ma è stato un brusco ritorno per molti dei piccoli alunni che frequentano la scuola. Entrati in classe, infatti, i bambini e l'insegnante hanno trovato la carcassa di un topo morto sul pavimento, rimanendo abbastanza scioccati. Stando a quanto si è appreso, subito dopo il ritrovamento dell'animale, la classe contaminata è stata accorpata ad un'altra aula e le attività scolastiche sono proseguite regolarmente, tanto che i bambini hanno anche pranzato a scuola come di consueto. Solo più tardi, una volta informata dei fatti, la dirigente scolastica dell'istituto avrebbe deciso di sospendere le lezioni fino al 10 gennaio, garantendo di procedere quanto prima all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti.

A riportare la notizia è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del fatto da un genitori di due alunni della scuola di Volla. Borrelli ha raccontato la vicenda sulla sua pagina Facebook, pubblicando anche una foto del topo morto. "È scandaloso che durante le feste natalizie nessuno si sia accertato delle condizioni di igiene dell’edificio e che poi le attività siano riprese come se nulla fosse. È ancora più grave che una volta scoperto il cadavere del topo i bambini abbiano trascorso l’intera giornata a scuola, in un ambiente contaminato, toccando banchi, oggetti e pranzando. Ho chiesto di verificare la responsabilità dell’accaduto e bisognerà, inoltre accettarsi sulle condizioni di igiene di tutti gli istituti del territorio vollese".

Non è la prima volta che in un istituto scolastico di Napoli accadono fatti di questo tipo. Nel maggio del 2019, infatti, furono ritrovati escrementi di topo in un asilo nido appena riaperto nella periferia ovest della città. Anche in quel caso furono i genitori dei piccoli alunni a scoprire e a denunciare l'accaduto, decidendo anche di ritirare i figli dalla scuola fino all'avvenuta sanificazione dei locali.

