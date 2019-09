Abbandona materasso in strada, Orlando lo mette alla gogna su Facebook

La lotta agli sporcaccioni passa anche per il web. Lo pensa il sindaco Leoluca Orlando che sul suo profilo Facebook si rivolge ad un cittadino filmato mentre cerca di abbandonare un materasso in pieno centro, ma viene "beccato" dalla polizia municipale.

"Gentile cittadino o cittadina - scrive il sindaco Orlando nel suo post - che invece di affidarti alla Rap per il ritiro gratuito ingombranti hai preferito chiamare uno di questi soggetti, sappi che, senza l'intervento della polizia municipale, il tuo materasso sarebbe finito fra gli ingombranti ai bordi delle strade". Orlando chiude il post indicando il numero di telefono per il ritiro gratuito degli ingombranti.

Non è la prima volta che il sindaco di Palermo Orlando mette alla gogna su Facebook gli incivili di turno e tanti altri sindaci del territorio stanno seguendo il suo esempio. Diverse le operazioni della polizia municiapale in borghese, volti proprio a scovare i cittadini che infischiandosene delle regole, gettano rifiuti di ogni genere per strada.

I video delle operazioni sono stati poi condivisi sui canali social ufficiali dell'amministrazione, facendo migliaia di visualizzazioni. Le telecamere nascoste dunque funzionano. Le immagini vengono poi consegnate alle autorità, che rintracceranno l’autore del gesto: per lui una multa salata che parte da 333 euro e, in alcuni casi, anche una denuncia penale. L'amministrazione comunale proprio all'inizio dell'estate ha attivato una campagna informativa contro gli incivili, chiedendo ai cittadini di segnalare chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti per strada, inviando un messaggio su WhatsApp e Telegram al numero 348.8727800 oppure alla casella e-mail segnalazioni@comune.palermo.it". I controlli in borghese della polizia municipale vengono effettuati nelle zone sensibili della città, come le periferie e gli ingressi delle autostrade.