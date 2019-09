Accoltellata in casa da un familiare: è caccia all'uomo a Palermo

Una donna ferita in seguito ad un accoltellamento in via Notarbartolo a Palermo. È ancora da chiarire la dinamica dei fatti. La donna - secondo una prima ricostruzione - di origini straniere sarebbe stata aggredita in casa da un familiare, probabilmente minorenne, poi fuggito. La ragazza - riferiscono alcuni passanti - ha avuto la prontezza di fuggire in strada e chiedere aiuto agli esercenti di un panificio che si trova proprio di fronte al condominio, al numero 13 di via Notarbartolo. La donna è stata trasportata all'ospedale Civico in ambulanza. Sul posto i carabinieri del comando provinciale e della sezione investigazioni scientifiche dell'Arma che si stanno occupando delle indagini.

Pochi giorni fa un'altra aggressione ai danni di una donna. Un palermitano di 49 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la lite è avvenuta nell'appartamento della coppia che si trova nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Prima la violenta discussione, poi l'uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la donna di 44 anni più volte, rompendole anche un dente.