Auto impazzita travolge passeggino: il bimbo rimane illeso

A Catania si grida al miracolo. Un bimbo di appena 8 mesi è rimasto coinvolto in un terribile incidente che si è verificato ieri pomeriggio a Catania all'angolo tra via Umberto e via Musumeci. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra due autovetture. Una di queste, dopo l'impatto, è schizzata come una scheggia in direzione del marciapiede. Qui si trovava a spasso una mamma con il suo bimbo che si trovava all'interno del passeggino. La vettura lo ha colpito in pieno finendo la sua folle corsa contro il muro di un palazzo. Fortunatamente, il passeggino si è "girato" di lato per poi abbattere su un fianco, non rimanendo schiacciato tra l'auto e il muro.

La mamma era visibilmente sotto choc e ha raccontato di come l'auto impazzita le abbia proprio strappato dalle mani il passeggino senza che lei potesse fare nulla. Secondo le ricostruzioni fornite da alcuni testimoni, l'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Umberto e via Musumeci. Al lavoro ci sono gli agenti della polizia municipale di Catania che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Dalle prime perizie, dopo l'urto, una delle due autovetture ha cambiato direzione travolgendo, nella sua corsa folle, un passeggino con a bordo un bimbo di appena otto mesi. Fortuna ha voluto che l’urto sia stato solo laterale e il passeggino si sia limitato a ruotare su se stesso e cadere su un fianco senza conseguenze per il bambino che lo occupava se non un pianto spaventato.

Terrorizzate anche le due donne coinvolte, la mamma col passeggino e un’altra che era con lei. Incolumi tutti e tre per un vero e proprio miracolo. Peggio è andata al conducente dell’autovettura che è rimasto ferito ed incastrato nella sua auto. Per estrarre l'automobilista dal suo abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Solo ferite lievi per il conducente dell’altra auto coinvolta nello scontro. "Un violentissimo incidente si è verificato questo pomeriggio in via Umberto, incrocio via Musumeci - scrivono sul loro profilo facebook i responsabili del gruppo Lungomare Liberato che si occupano della viabilità di Catania - L'appello che ci sentiamo di fare è sempre lo stesso: massima prudenza, cautela sulle nostre strade ed attraversamenti pedonali rialzati. Correndo in auto basta poco per perdere la vita e farla perdere anche a chi cammina a piedi".

Peggio è ndata qualche giorno fa ad un bimbo di appena due anni che si trovava all'interno di un passeggino colpito in pieno da un'auto che viaggiava a folle velocità. L'incidente è avvenuto a Coccaglio in provincia di Brescia. Una mamma era uscita di casa presto con il suo bimbo di appena due anni nel passeggino. I due stavano attraversando via Achille Grandi sulle strisce pedonali quando una vettura è arrivata all'improvviso. La macchina è riuscita parzialmente a frenare urtando una ruota della carrozzina. L'impatto è stato violento e il piccolo è stato sbalzato a cinque metri di distanza dal punto di attraversamento. Nella caduta il bimbo ha rimediato gravi traumi. Le sue condizioni sono parse subito molto gravi: ora il piccolo si trova in coma.