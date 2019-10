In autostrada con l'hashish: arrestato pusher in trasferta

La polizia di Palermo ha sequestrato duecento grammi di hashish e arrestato l'uomo, un 39enne di Gioiosa Marea (Messina), che la trasportava a bordo della sua auto sull'autostrada A19. L'auto è stata fermata nei pressi del casello di Buonfornello (Palermo), snodo viario particolarmente trafficato ed importante canale di transito tra le province di Palermo e Messina, mentre procedeva in direzione Messina. L'atteggiamento del conducente, particolarmente nervoso ed elusivo e la sua apparentemente immotivata digressione fuori dalla provincia di residenza oltre che i suoi precedenti specifici in materia di stupefacenti, hanno insospettito ulteriormente gli agenti impegnati nel controllo. Approfondendo quindi l'ispezione del veicolo, i poliziotti hanno trovato, ben nascosti sotto il sedile lato passeggero, avvolti in un sacchetto di cellophane, due panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno.

Alla luce di quanto emerso dal controllo a suo carico l’uomo è stato tratto in arresto. Il provvedimento restrittivo è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Ulteriori indagini sono in corso per accertare quale fosse la provenienza dello stupefacente e a quale piazza di spaccio fosse destinata. Non è il primo caso che si registra proprio nella zona di Buonfornello. La polizia stradale ha ultimamente intensifciato i controlli stradali. Recentemente un pregiudicato 51enne di Porto Empedocle è stato sorpreso dalla polizia stradale di Buonfornello mentre trasportava sul furgone 100 chili di "bionde" di contrabbando. Altri episodi simili anche alporto di Palermo nella nave in transito tra il capoluogo siciliano e Tunisi.