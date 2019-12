La fissazione per il Sud: in manovra uno sconto sugli aerei dalla Sicilia

Addio carovoli, al via le tariffe sociali. L'idea farà felici molti pendolari ma c'è un ma che incombe sull'emendamento. La Sicilia infatti ha diritto alla continuità territoriale e non ha bisogno di regalie da parte del Governo. Il Senato ha approvato un emendamento che stanzia 25 milioni di euro a favore dei siciliani, grazie ai quali quattro categorie sociali particolarmente svantaggiate (studenti fuori sede, lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi, potranno acquistare il biglietto aereo con uno sconto del 30 per cento. La riduzione sarà applicata su qualunque vettore aereo, per qualsiasi destinazione, da Palermo e da Catania. Toccherà ad un decreto del ministro delle infrastrutture entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Mef, stabilire le modalità attuative del nuovo regime tariffario con la quantificazione dello sconto, le modalità e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale. Gli stanziamenti per la misura sono pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Giusto, giustissimo e la decisione forse arriva anche in ritardo e comunque dopo le proteste dei viaggiatori costretti a pagare un volo per la Sicilia anche 800 euro. Si tratta di atti dovuti per la continuità territoriale. Visto l'isolamento totale dell'isola e il caro voli. Peccato che la Sicilia non abbia bisogno di regalie ma di moderne infrastrutture. Il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri però trionfa per lo sconto sulle tariffe. "Sono 25 milioni di euro per il 2020. All'acquisto del biglietto su qualunque vettore aereo, per qualsiasi destinazione, da Palermo e da Catania aggiungerà il codice di sconto - spiega Cancelleri -. Stiamo cominciando con uno sconto del 30 per cento e poi a metà anno faremo i conti su quanti soldi sono rimasti"

Intanto è stata aperta una commissione Ars sull'argomento. "La strategia è introdurre un tetto massimo al costo dei biglietti: dobbiamo garantire il diritto dei siciliani ad essere isolani e non isolati - dicono i presidenti delle Commissioni Ambiente, Ue e Statuto dell'Ars Giusi Savarino, Giuseppe Compagnone e Elvira Amata che sono intervenuti sulla questione del caro voli da e per la Sicilia -. Il presidente Musumeci è in attesa dell'ok da Roma per avviare la continuità territoriale anche per gli aeroporti di Palermo e Catania - dice Savarino - Il riconoscimento dei famosi oneri di servizio pubblico, condizione necessaria per ottenere la continuità territoriale, parte dall'avvio di una conferenza di servizi ad opera del presidente della Regione che deve essere però delegato dal ministro ai Trasporti. Al momento si attende quindi la delega dal ministro De Micheli".

Sul caro voli adesso c'è stato anche l'idea di istituire un pullman a prezzo simbolico per gli studenti che tornano in Sicilia a Natale. Non solo una iniziativa di sostegno, ma una mossa fortemente polemica nei confronti delle compagnie aeree - in particolare Alitalia e Ryanair. Nei giorni scorsi si è mobilitato un gruppo di giovani che attraverso i social hanno organizzato pullman terroni: un torpedone solidale partirà il 20 alle ore 19 da Milano, per giungere a Catania il giorno successivo, dopo una doppia tappa in Campania, a Napoli e Cosenza: 87 posti prenotati da" veri terroni" decisi a tornare al Sud per il periodo festivo. Adesso ecco anche la Regione che attraverso l'Azienda siciliana trasporti - una delle sue partecipate - metterà a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, a un costo simbolico per viaggiatore che va dai dieci ai trenta euro.