Entrano di nascosto e trafugano opera d'arte: beccati due rom di 10 anni

Piccoli Lupin crescono. A Noto, in provincia di Siracusa, è stata rubata una biglia da biliardo in bronzo che è parte dell'opera d'arte "Assemblage" di Man Ray che riproduce una mano che tiene una biglia. Era stata la referente della mostra d'arte in corso al convitto Ragusa di corso Vittorio Emanuele ad avvisare la polizia della scomparsa di parte di questa importante parte dell'opera d'arte assicurata per oltre 25 mila euro.

Subito, la donna, aveva messo la polizia sulla strada corretta, specificando che a compiere il furto erano stati due ragazzini. Gli agenti, così, hanno verificato le immagini dell'impianto di videosorveglianza, scoprendo che a compiere l'audace furto erano stati due ragazzini di 10 anni e quindi non imputabili, che appartenevano alla comunità degli zingari che si trovano in città. I due ragazzini, si erano introdotti all'interno dei locali in maniera furba, chinandosi davanti al front-office per non farsi beccare.

Poi avevano risalito le scale fino al primo piano dove si trovava l'opera d'arte, sollevato la teca di protezione e presa la biglia in bronzo adagiata sulle dita della mano dell'opera d'arte. Dopo aver raccolto tutte le informazioni, la polizia ha rintracciato i due bambini, recuperato la refurtiva e riconsegnato tutto alla curatrice della mostra. Per i bambini, però, niente arresto. Non possono essere imputati. Gli atti dell'operazione, però, venivano trasmessi alla procura dei minori di Catania per le valutazioni del caso.