Fiano in Aula con kippah contro la strage di Halle

Il dolore di Emanuele Fiano per la strage neonazista di Halle, in Germania. Il deputato del Partito Democratico ha scelto di presenziare nell'aula di Montecitorio con la kippah: "Per la prima volta nella mia esperienza parlamentare, il copricapo tradizionale degli ebrei, la kippah" .

Dunque, l'esponente Pd ha continuato così il suo intervento: "Le mie non vogliono essere parole retoriche, non sono parole impaurite, ma commosse e di cordoglio per le vittime di ieri in Germania, uccise da mano neonazista e antisemita. Fuori da una sinagoga, in Germania, culla del nazismo, ancora oggi attraversata da una rinascita di movimenti neonazisti e antisemiti. Alle famiglie delle vittime casuali la nostra vicinanza fraterna" .