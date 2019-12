Gesù nero? Franco e Ciccio lo avevano previsto 50 anni fa

Un Gesù bambino di colore nero deposto sull'altare della cattedrale di Palermo, durante la messa di mezzanotte di Natale nel segno dell'accoglienza celebrata dall'arcivescovo, Corrado Lorefice. Un corteo formato da otto bambini, sei italiani e due stranieri, ha portato candele e composizioni floreali, seguiti da un italiano e da una donna di colore con la statuetta del Gesù nero. Il Bambinello è stato deposto sull'altare che ospita le spoglie del beato don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia. Una scelta che ha fatto discutere non tanto in città, quanto nel resto d'Italia. In realtà, manda alla memoria al film "Indovina chi viene a merenda", pellicola del 1969 di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nella scena di un loro film, parlavano proprio di un bambinello nero.

Un invito all'accoglienza sottolineato durante la veglia di Natale. Il bambinello è stato portato sull'altare da otto bambini e bambine in processione. Si tratta di una scultura proveniente dalla Tanzania. Un dono utilizzato in questo Natale 2019 per aiutare ad accettare la sfida dell'accoglienza e della protezione dei migranti che arrivano sulle coste siciliane: "Questo Bambinello vuole provocare una riflessione contro tutte le forme di razzismo - ha spiegato il parroco della cattedrale, monsignor Filippo Sarullo - e aiutare a comprendere che la diversità arricchisce reciprocamente e che non può esserci futuro senza l'integrazione delle diversità". Il Bambinello è stato portato in processione al canto del Gloria, durante la Messa della Notte presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice, da una coppia della cattedrale. La moglie è cubana, il marito un italiano. I due figli sono ministranti della Cattedrale. In cattedrale è allestito il bel presepe tradizionale in un altare e in un altro è collocata la raccolta di presepi di provenienza da tutto il mondo. Tra questi il presepe che l'artigiano lampedusano Franco Tuccio ha realizzato con il legno dei barconi dei migranti approdati sull'isola, i cui personaggi sono rivestiti con i teli termici.