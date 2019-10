"Lavori in economia": e le mazzette finivano nelle tasche dei funzionari Anas

Erano disposti a tutto pur di prendere quell'appalto. Da un lato c'erano gli imprenditori di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Dall'altro i funzionari dell'Anas, che avevano il potere di decidere a chi affidare quesi cantieri. Ma la Guardia di Finanza di Catania ha scoperto l'inghippo e su delega della Procura distrettuale etnea, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di funzionari di Anas Spa (Area Compartimentale di Catania) e imprenditori di Palermo, Caltanissetta e Agrigento.

Il provvedimento in esecuzione rappresenta il primo sviluppo di un’ampia indagine ("Operazione Buche d’Oro") che sta portando alla luce rodati meccanismi corruttivi all’interno dell’Anas di Catania. Poco tempo fa, il 20 settembre, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria avevano sorpreso un imprenditore mentre consegnava una mazzetta da diecimila euro a due funzionari, all’interno degli uffici dell’Anas. I soldi erano anche per il loro dirigente. Dopo essere finiti in manette, hanno subito confessato. A casa del dirigente c’erano 18.200 euro in contanti avvolti nella carta stagnola, nascosti nel guardaroga. Così è emersa l’ultima "tangentopoli di Catania" attorno alle strade statali della Sicilia Orientale.

"Lavori in economia", li chiamavano nelle intercettazioni eseguite dal gruppo tutela finanza pubblica. Ma il risparmio non era per le tasche del cittadino. Il "risparmio" del 20 per cento sull’importo dei lavori era per la spartizione. Risparmio dei lavori di scarificazione, risparmio delle spese di trasferimento del materiale in discarica. Quello che non veniva speso, si divideva secondo un rigido manuale della mazzetta: due terzi all’azienda, un terzo ai funzionari corrotti. Gli arrestati dell'operazione di oggi sono tutti indagati, in concorso, per corruzione perpetrata nell’esecuzione dei lavori di rifacimento di strade statali della Sicilia orientale e centrale.