Malaria non diagnosticata, muore una giornalista di 44 anni

Morire di malaria nel 2020. Accade ad Agrigento. Non ce l'ha fatta Loredana Guida, 44 anni, insegnante e giornalista che è morta per le complicanze della malattia contratta dopo un viaggio di piacere a Lagos in Nigeria. Loredana, al suo rientro aveva manifestato febbre altissima e inappettenza. Un segnale che l'aveva allarmata e che l'aveva spinta a recarsi nel pronto soccorso. Dopo nove ore di attesa, trascorse fra sala d'attesa e corridoio, con 39 di febbre, stanca, arrabbiata e confusa, ha firmato le dimissioni ed è andata via.

Aveva detto d'essere stata in Africa. Lo aveva detto perché temeva che quello che aveva non fosse una semplice influenza. Ma non era cambiato niente. Al pronto soccorso questa sua dichiarazione le aveva fatto solo cambiare il codice di accesso: da bianco a verde. Loredana, al suo rientro dalla Nigeria, si era insospettita per quello stato febbrile che non l'abbandonava. Il dettaglio che Loredana aveva comunicato e cioè che era stata in Africa, forse avrebbe dovuto fare allarmare i medici. Invece nulla. Loredana è tornata a casa.

Per 5 giorni ha chiesto invano aiuto consultando vari medici. Poi, mentre era a casa, ha perso coscienza e in ambulanza è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Qui è stata ricoverata ed è arrivata la diagnosi: malaria terzana maligna (da plasmodium falciparum). Lo stesso ceppo, il peggiore, che il 2 gennaio del 1960 uccise il leggendario Fausto Coppi. Il "campionissimo" aveva 40 anni quando morì per una malaria non diagnosticata, Loredana di anni ne aveva 44. Dal San Giovanni di Dio, i medici hanno cercato un posto in qualche reparto di malattie infettive dell'isola. Un nulla di fatto.

Da Agrigento sono partiti i contatti per le indispensabili consulenze con Roma e Palermo. Un farmaco specifico è stato recuperato e portato ad Agrigento, da Messina. Nelle ultime ore, anche la prefettura di Agrigento con il prefetto Dario Caputo, si era mobilitata chiedendo l'intervento degli specialisti dell'istituto nazionale per malattie infettive "Spallanzani" di Roma. Specialisti che dal "San Giovanni di Dio" avevano appunto già contattato in primissima battuta per consulenza. Loredana, però, non si è mai ripresa. Il suo quadro clinico, in ingresso, era gravissimo. E tale è rimasto per tutti i giorni in cui è rimasta ricoverata, in stato di coma, nel reparto di rianimazione. Poi stanotte, il suo cuore ha smesso di battere. Loredana aveva 44 anni. Era insegnate e giornalista del Giornale di Sicilia e di AgrigentoNotizie. Cronista attenta e scrupolosa, si contraddistingueva per il suo carattere battagliero dimostrato anche negli ultimi giorni della sua vita. Sorrideva sempre.