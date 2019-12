"Ti svito la testa": schiaffi e punizioni ai bimbi dell'asilo: condannate 5 maestre

Cinque maestre di una scuola materna di Borgetto, nel Palermitano, sono state condannate in abbreviato a due anni (pena sospesa) dal gup del tribunale di Palermo, Antonella Consiglio.

Le donne avrebbero maltrattato i piccoli alunni e erano state denunciate da alcuni genitori, preoccupati per i comportamenti strani dei figli a casa e per alcuni danni fisici riportati dai bambini, uno dei quali disabile. Proprio seguito delle segnalazioni di un contesto di terrore fatto di urla, schiaffi, calci e spinte, i carabinieri avevano piazzato telecamere nascoste. Al processo si sono costituiti parte civile i familiari dei piccoli.

Minacce, schiaffi e punizioni. Questo dovevano aspettarsi ogni mattina i bambini di una scuola materna di Borgetto. “Ti faccio cadere i denti”, “Ma sei scemo”, “Io veramente a qualcuno lo ammazzo” e ancora “La testa ti svito”. Sono le parole intercettate dai carabinieri durante le indagini sui maltrattamenti.

Ad aprile di quest'anno per tre maestre i carabinieri di Partinico avevano dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Palermo, della misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività di insegnante per la durata di dodici mesi. L’indagine è stata avviata nel mese di aprile 2018 a seguito della segnalazione di un genitore che aveva riscontrato delle anomalie nel comportamento del proprio figlio. La donna ha visto che il figlio aveva un orecchio tumefatto e ha chiesto cosa fosse successo. E il piccolo ha detto un laconico “è stata la maestra”. I militari hanno così deciso di installare delle telecamere. Nei mesi successivi è stato documentato che le 3 insegnanti avevano posto in essere condotte di maltrattamenti aggravati nei confronti di loro alunni (tra i quali, uno affetto da disabilità).

Il racconto dei carabinieri

Alle violenze fisiche si aggiungevano anche minacce e offese, sia verbali che fisiche, “ovvero punizioni – spiegano dal Comando – come costringere i bambini a permanere in uno spazio angusto e privo di illuminazione – nonché aggressioni con schiaffi, calci e spinte”. Nella scuola “c’era una clima – scrivevano gli inquirenti – di vessatoria prevaricazione in danno dei minori, infliggendo loro sofferente fisiche e morali tali da rendere per questi ultimi abitualmente mortificante ed intollerabile la frequentazione della scuola materna”.

I piccoli venivano “aggrediti fisicamente, con schiaffi, calci e spinte, al corpo e al volto, nonché afferrandoli per le braccia e per le orecchie e trascinandoli per le aule, costringendoli con la forza a stare seduti e in silenzio”. Comportamento che non mutava con un alunno disabile. Anzi, nei suoi confronti sono stati documentati “atti che non possono ascriversi a finalità educative piuttosto all’incapacità dell’insegnate di ricorrere a metodi pedagocici idonei ad instaurare una relazione serena e sana con il bambino”.