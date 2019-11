"Non sapevo di essere incinta..." Scandalo nel convento messinese

Aveva fortisimi dolori addominali, tanto che ha deciso di farsi portare al vicino ospedale di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina. Poi la sorpresa: era incinta. Niente di grave se, in quel lettino per l'ecografia, non ci fosse stata una suora di un convento dei Nebrodi. È scandalo nel convento di una cittadina messinese per la storia venuta fuori nei giorni scorsi che ha creato stupore nel paesino e imbarazzo in Vaticano.

La suora, pare di origini africane, ha accusato fortissimi dolori addominali. Le sorelle, preoccupate da questo malessere che non andava via e visto che di recente aveva fatto visita al suo paese natale, hanno deciso di portarla al vicino nosocomio per fargli fare degli esami di approfondimento. I medici, dopo i prelievi di sangue e una ecografia, non hanno avuto dubbi: la suora è incinta. E da diverse settimane.

A quel punto è calato il massimo riserbo sulla suora che è stata di nuovo condotta al convento. Ora c'è molto imbarazzo. E bisognerà capire come la chiesa deciderà di intevenire. Probabile che alla sorella sarà chiesto di rinunciare agli abiti sacri e che possa iniziare una nuova vita da donna comune. E anche mamma. Sulla vicenda nessuna conferma o smentita da parte dell’arcivescovado.