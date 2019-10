Non si rassegna alla fine della storia, picchia e minaccia la ex

Non si era arreso alla fine di quella storia. E aveva continuato non solo a perseguitare la sua ex ragazza, ma anche a minacciarla e picchiarla. La polizia, al termine di alcune indagini e dopo la denuncia della giovane, ha arrestato un ragazzo di 19 anni di Partinico in provincia di Palermo. Per lui le accuse sono quelle di condotte vessatorie, maltrattamenti, minacce e lesioni ai danni della ex convivente. Oltre che il furto di oggetti ed effetti personali dal suo appartamento.

È stata la giovane, stanca di subire tutte quelle violenze, a raccontare tutto alla polizia che era arrivata nell'abitazione della vittima per sedare una lite. L'ennesima. Qui proprio lei, in lacrime, ha raccontato tutto, mostrando anche alcuni graffi sul collo che le erano stati fatti dall'ex compagno, che si era presentato come altre volte, presso la sua abitazione nonostante la loro relazione sentimentale si fosse interrotta già da tempo. Dal racconto della ragazza è emerso uno spaccato di soprusi, violenze e aggressioni ai suoi danni. Violenze che ormai duravano e si trascinavano da alcune settimane, quando la loro relazione - gia di per sé tempestosa - era terminata per volere della ragazza. Ma il giovane, non si era voluto rassegnare e aveva iniziato a vessarla, spesso picchiandola. Oltre a compiere violenze psicologiche ai suoi danni, spesso anche davanti a testimoni.

Sul posto, la polizia ha trovato anche l'ex convivente della donna che aveva ancora addosso numerosi oggetti ed effetti personali della ragazza, rubati pochi minuti prima dall'abitazione durante il litigio. Ristabilita la calma, gli agenti hanno ascoltato tutti i testimoni dell'episodio e ricostruito, soprattutto, i pregressi atti di violenza subiti dalla donna da parte del suo ex convivente. I poliziotti hanno arrestato il giovane per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e furto in abitazione. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria che ha disposto nei confronti del giovane la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi freguentati dalla vittima, il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con la donna, e l'obbligo di firma. La ragazza è stata trasportata dal 118 in ospedale per curare le ferite subite. Un altro caso di violenza domestica nel palermitano.