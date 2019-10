Oltre 130 chili di droga nascosta in auto, in manette 4 napoletani

Oltre 130 chili di droga, tra hashish e marijuana, sono stati sequestrati dai carabinieri di Monreale in provincia di Palermo. In manette, con l'accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sono finite quattro persone. L'operazione durante un controllo alla circolazione stradale lungo le principale arteria cittadina, via Regione siciliana, all'altezza del ponte Corleone. I militari hanno fermato e controllato due autovetture, una Renault Captur e una Fiat 500. Subito hanno notato l'atteggiamento molto nervoso delle persone a bordo e hanno approfondito i controlli. Poco dopo la scoperta. Nascosti, abilmente occultati all’interno dei pannelli delle portiere di entrambe le vetture, 134 chili di hashish suddivisi in 1.363 panetti da 98 grammi ciascuno e 296 grammi di tipo marijuana.

A questo punto le perquisizioni delle persone che si trovavano dentro le auto, Michele Carrotta, Sara Miele, Jessica Taglialatela e Nunzia Carrotta, tutti napoletani. E' stata recuperata la somma di 2.307 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale “Pagliarelli” in attesa della successiva udienza di convalida su disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Un'operazione che arriva a poche ore da un altro intervento dei carabinieri che hanno smantellato due distinte organizzazioni criminali che intrattenevano rapporti con l’Argentina e con il Marocco per l'arrivo della droga in città.