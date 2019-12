Seguiva e scippava donne anziane: arrestato ladro seriale

Adocchiava un'anziana, poi la seguiva e attendeva che fosse in una zona più isolata. Poi la raggiungeva e le strappava o la collanina o la borsa. È stato arrestato dai carabinieri di Marsala in provincia di Trapani, guidati dal maresciallo maggiore Gaspare Paladino, un ladro seriale, Vito De Carlo, marsalese. Lunghe indagini hanno permesso ai militari di dimostrare che De Carlo era stato responsabile di tre scippi ai danni di anziane poste in pieno centro a Marsala e un furto all'interno di un mini-centro commerciale in contrada Cardilla.

Le indagini sono iniziate nel settembre 2018 quando, in meno di una settimana, i militari hanno ricevuto ben tre denunce di scippo, raccontato da tre donne, mentre passeggiavano nel centro storico di Marsala. Le modalità utilizzate da De Carlo erano sempre le stesse. Il ladro seguiva le vittime a piedi fino ad una zona meno frequentata, per poi sorprenderle alle spalle strappando la catenina in oro che portavano al collo. In una circostanza, inoltre, un’anziana donna era stata seguita sin dentro l’ascensore del proprio condominio, aspettando che si riaprissero le porte per derubarla della propria collana e fuggire via. Grazie allo studio degli itinerari percorsi dalle vittime e delle vie di fuga utilizzate dal ladro, i carabinieri di Marsala sono riusciti, anche attraverso l'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in zona, a stabilire con certezza la responsabilità di De Carlo almeno nei tre furti denunciati.

Ma non solo. Perché De Carlo è stato ritenuto responsabile di un furto aggravato perpetrato, lo scorso gennaio 2019, all'interno di un noto mini-centro commerciale di contrada Cardilla. De Carlo, dopo aver rotto le relative confezioni, rubava due smerigliatrici e un trapano, nascondendoli dentro ad un giubbotto e scappando. Anche in questo caso, ad incastrarlo sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. A seguito del vaglio del Gip del tribunale di Marsala che ha condiviso le risultanze delle indagini effettuate dai carabinieri sotto la guida della procura della Repubblica, è stata dunque emessa l’ordinanza notificata a De Carlo che, dopo essere stato rintracciato, è stato dichiarato in stato di arresto e posto in regime di arresti domiciliari.