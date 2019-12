"Si cercano postini". Ma i tempi per candidarsi sono risicati

Poste Italiane assume in tutta Italia i postini necessari al nuovo servizio che l'azienda ha già da tempo integrato tra i suoi servizi. Si tratta sempre più spesso di servizi per il cittadino e che fanno parte del nuovo piano quinquennale ‘Deliver 2022’ che ha lo scopo di garantire consegne dei pacchi anche in orari serali e nei weekend. Proprio per questo motivo ci saranno migliaia di nuove assunzioni.. Pochissimi requisiti necessari come il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e poi una patente di guida. Per il resto, non sono richieste conoscenze specialistiche nel settore. La tipologia contratto e a tempo determinato a decorrere già da questo mese in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. C'è solo un problema, il tempo per presentare la propria candidatura al bando pubblicato sul lito delle Poste Italiane nella sezione "Lavora con noi" sta per scadere: le domande vanno presentate entro domani. Questi i requisiti necessari, le modalità di reclutamento e la tipologia di contratto. Il bando prevede quasi tutte le regioni italiane: 110 le città interessate e tra queste ci sono anche le nove province siciliane. Peccato che i tempi siano davvero brevissimi e il rischio è che qualcuno resti fuori. A Palermo è una corsa contro il tempo per presentare tutti i documenti necessari per candidarsi dal sito ufficiale.

Poste nell'annuncio spiega che "l’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo due modalità: convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico. Oppure, una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherai in fase di adesione al presente annuncio. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.