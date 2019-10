Si intrufola in un ristorante per rubare: arrestato dopo colluttazione

Un pregiudicato palermitano di 51 anni è stato arrestato dalla polizia e dovrà rispondere dei reati di tentata rapina impropria e di resisitenza a pubblico ufficiale. L'uomo durante le prime ore della notte, si è reso responsabile di una irruzione nei locali di un noto ristorante del centro città quando era da poco scaduto l'orario di apertura al pubblico.

Forse nell’erronea convinzione che il proprietario dell’esercizio, dopo l’avvenuta chiusura, si fosse allontanato dalla zona, M.D. ha tentato la sortita all’interno dell’esercizio, ritenendo di potere agire indisturbato per arraffare denaro e liquori e compiere un furto in tutta tranquillità. In realtà, il titolare del ristorante, pur avendo chiuso la porta del locale, si era soffermato, per scambiare due chiacchiere con alcuni conoscenti, su un marciapiede nei presso del locale. É stato propio il proprietario a sentire distintamente dei rumori provenirne dall’interno ed ha intuito che qualcuno vi si fosse introdotto. Da un ingresso posteriore ha, così, sorpreso il pregiudicato che, a sua volta notato di essere stato scoperto, ha tentato una disperata fuga.

Il proprietario però non ha desistito e si è opposto fisicamente ingaggiando con il ladro un violento corpo a corpo. É stato allora che il furto si è tecnicamente trasformato in una rapina impropria e che una volante della polizia transitasse dalla via in cui si trova il locale. Gli agenti hanno diviso i due e prima di comprendere cosa fosse accaduto e chi stesse tentando di scappare da chi, hanno dovuto vincere l’attiva e risoluta resistenza di M.D., ancora una volta pronto a darsela a gambe, approfittando stavolta della confusione generata dalla presenza anche di molti curiosi.

Gli agenti, ancor prima di ricevere un resoconto dettagliato dell’accaduto, hanno compreso come fosse lui a dovere rendere spiegazioni del suo comportamento e, seppur a fatica, sono riusciti a bloccarlo. A seguito di un sopralluogo effettuato con il proprietario del ristorante, si è verificato come l'uomo, nell’arco dei pochi minuti trascorsi nel locale, avesse fatto in tempo ad appropriarsi di due bottiglie di liquore ritrovate sull’uscio. L’uomo è stato arrestato ed il provvedimento restrittivo già convalidato dall’Autorità giudiziaria.