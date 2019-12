Sicilia, oltre 50 milioni di euro per eliminare i passaggi a livello

La Regione ha annunciato di aver individuato le risorse per eliminare venti passaggi a livello lungo le linee ferroviarie siciliane per rendere più fluidi e veloci i collegamenti. É l'obiettivo del governo guidato da Nello Musumeci che ha individuato le risorse per dare attuazione al protocollo d'intesa firmato con Rete ferroviaria italiana.

Grazie a una riprogrammazione dei Fondi comunitari del Fesr Sicilia 2014-2020, la Regione metterà a disposizione 53 milioni di euro, altri 14 milioni saranno messi a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana. I lavori riguarderanno quattro tratte. Sulla Palermo-Messina a saltare sarà l'attraversamento all'altezza del Comune di Santa Flavia. Tra Alcamo e Trapani prevista l'abolizione di 14 passaggi a livello (10 a Marsala e 4 a Trapani). Sulla linea Canicattini-Ispica verrà soppresso il passaggio a livello nel Comune di Vittoria. Tra Lentini e Gela. Lavori anche nei territori di Scordia, Militello Val di Catania e Vizzini.

"Si tratta - spiega il presidente della Regione Nello Musumeci - di interventi strutturali che abbiamo ritenuto necessari per più di un motivo. Da una parte verranno migliorati i tempi di percorrenza dei treni sulle tratte interessate, dall'altra si decongestionerà il traffico veicolare che, in alcuni Comuni, soffre particolarmente proprio per la presenza dei binari nei centri abitati".

Già nel 2010 Rete ferroviaria italiana (Rfi) aveva programmato di eliminare in Sicilia 17 passaggi a livello, per un investimento complessivo di 20 milioni di euro. Nel territorio della Regione i passaggi a livello esistenti sono oltre 500. La sostituzione dei passaggi a livello con opere alternative (cavalcaferrovia e sottopassi) è una scelta che viene concordata con gli Enti territoriali interessati, in primo luogo le amministrazioni comunali e provinciali.

Intanto la situazione lungo la linea ferrata siciliana resta difficile. Dalle 5 della mattina del 24 dicembre scorso, proprio alla vigilia del Natale, a causa del maltempo, è stato infatti sospeso il traffico ferroviario sulla tratta Palermo - Messina. Una mareggiata ha causato l'erosione di un tratto di 100 metri della massicciata, nel tratto che attraversa Capo d'Orlando e Brolo. Danni anche agli impianti della stazione di Brolo. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, sono stati costretti ad aspettare che le condizioni meteo migliorassero per avviare i lavori di ripristino del tratto. Per garantire comunque la mobilità agli utenti, Rete Ferroviaria Italiana, ha attivato il servizio sostitutivo con pullman, fra le stazioni di Sant’Agata di Militello, Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni invece a lunga percorrenza.