Spacciatori con il reddito di cittadinanza beccati dalla guardia di finanza

La card gialla in tasca non gli bastava. E così avevano pensato di arrotondare spacciando droga. Ma la guardia di finanza di Ragusa ha scoperto tutto beccando due spacciatori che erano beneficiari del reddito di cittadinanza. Un uomo è stato arrestato dalle fiamme gialle, mentre un altro è stato denunciato. Per entrambi, però, l'accusa è la stessa: detenzione ai fini di spaccio di droga. I due spacciatori sono stati trovati in possesso di quasi 50 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano.

Dai successivi controlli, è emerso che i due erano formalmente disoccupati e che percepivano il reddito di cittadinanza. L'attività nasce dall'esecuzione dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio disposti dal comandante provinciale di Ragusa. In particolare i militari della compagnia di Ragusa hanno fermato i vittoriesi L.S. e V.F. a bordo di un'autovettura priva di copertura assicurativa e condotta da V.F. risultato, tra l'altro, gravato da provvedimento di sospensione della patente. I finanzieri sono intervenuti mentre era in atto la cessione, ad un occasionale acquirente, di circa 4 grammi di cocaina contenuta all'interno di un involucro termosaldato, del valore di 250 euro.

La conseguente perquisizione domiciliare eseguita presso le abitazioni dei due fermati ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro altri 43 grammi di cocaina, abilmente occultati da L.S. all'interno di un beauty case nascosto in una cesta per la biancheria, nonché 550 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio della droga. Sempre presso l'abitazione di quest'ultimo sono state recuperate 48 pasticche di sostanza utilizzata per il taglio della cocaina, un bilancino di precisione e attrezzatura per il confezionamento. Gli ulteriori accertamenti eseguiti hanno consentito, quindi, di rilevare che gli spacciatori, formalmente disoccupati, percepivano dallo scorso anno il sostegno economico del reddito di cittadinanza.

Operazione simile qualche giorno fa della guardia di finanza di Siracusa che hanno arrestato un pusher e sequestrato 327 dosi di cocaina in una proprietà privata nel comune di Floridia. Le fiamme gialle hanno fermato nel corso di un posto di blocco il floridiano 41enne N.P. a bordo di una Porshe Macan di sua proprietà. Come potuto appurare dai militari, lo stesso era percettore del reddito di cittadinanza. Il rinvenimento di una cospicua somma di denaro contante privo di giustificazione, nonché il sospetto che il soggetto fosse abitualmente dedito alla commissione di traffici illeciti, ha consentito di far scattare la perquisizione domiciliare nell'abitazione con l'aiuto del cane Aquila. Ed è grazie al fiuto del cane che sono state scoperte 327 dosi di cocaina per un totale di 120 grammi abilmente occultate all'interno di doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore.