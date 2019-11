Spacciava con il reddito di cittadinanza: arrestato pusher indigente

Spacciava e nel frattempo aveva ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza. In manette è finito Vito Sciuto, ventottenne di Mazara del Vallo, responsabile del reato di detenzione e vendita di sostanza stupefacente. Sciuto, è stato anche denunciato in stato di libertà, per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Una situazione paradossale che si è verificata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Gli agenti del commissariato di Mazara, coadiuvati dal capo commissario Valerio Bologna, lo hanno sorpreso qualche sera fa al culmine di un'intensa attività di indagine protrattasi per più di due mesi. Gli investigatori, a seguito di appostamenti e di discreti pedinamenti, hanno notato strani movimenti all’esterno dell’appartamento di Sciuto. Nell'abitazione di famiglia c'era un continuo viavai di persone, spesso giovanissimi, che attendevano di fronte all’abitazione e acquistavano la droga. Una scena che si ripeteva ad ogni ora del giorno: i ragazzi infatti sostavano, prendevano la droga e pagavano. Poi, si allontanavano velocemente a piedi o a bordo di veicoli. Il giovane arrestato dentro casa aveva nascosto la droga, la prelevava non appena arrivava il cliente e gliela consegnava in pochi secondi, prendendo il denaro. E proprio il viavai di giovani ha insospettito gli investigatori.

I poliziotti dopo aver documentato l’ennesimo scambio droga-denaro, hanno bloccato Sciuto a bordo della sua autovettura, appena uscito di casa, chiudendogli ogni via di fuga con le autovetture di servizio. In seguito, si è proceduto alla perquisizione delle due abitazioni dove il ragazzo risiede. All’interno di una di queste, sono stati rinvenuti un involucro contenente 20 grammi di marijuana, un bilancino e numerosi altri elementi che hanno dato riscontro la pista investigativa dello spaccio di stupefacenti. Il ragazzo inoltre, addosso aveva banconote del taglio corrispondenti alle somme pagate dai clienti per acquistare la droga e una dose di cocaina di 3 grammi.

Gli investigatori hanno scoperto anche che l'uomo percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. Infatti era riuscito ad eludere i controlli e aveva ottenuto il beneficio riservato alle famiglie indigenti e senza un lavoro. E in effetti, Sciuto un lavoro non l'aveva, o almeno, quella che era la sua maggiore attività era del tutto illegale. Tutto il materiale è stato sequestrato, così come è scattata una denuncia alla Procura di Marsala per la percezione del reddito di cittadinanza. Completata la redazione degli atti di polizia giudiziaria e l’analisi della sostanza drogante, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione ove è stato associato in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, secondo le disposizioni impartite dal Pm di turno della Procura di Marsala.