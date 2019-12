Tenta di violentare e filmare la compagna per postare il video su internet

Ha aggredito, tentato di violentare e riprendere la scena con il cellulare da postare su internet per rovinarla, la sua ex compagna. Con queste accuse, un giovane di 33 anni della provincia di Catania è stato arrestato dai carabinieri. La donna, la scorsa notte, trafelata e dolorante, si è presentata in caserma denunciando ai militari di aver subito un tentativo di violenza sessuale dal suo ex compagno e di essere stata picchiata per non aver consentito all'uomo il rrapporto sessuale. Subito i miltari sono saliti a bordo di una pattuglia e si sono recati nell'appartamento della coppia. La casa era totalmente a soqquadro. I carabinieri hanno anche ritrovato un grosso coltello da cucina su una scatola di cartone. Ma del giovane non c'era traccia.

La donna, nel frattempo, è stata accompagnata al pronto soccorso, dove i sanitari le hanno diagnosticato un trauma cranico, un trauma all’orecchio sinistro, alla spalla destra, alla mano e alla coscia sinistra. In ospedale la giovane ha proseguito il racconto della sua disavventura, confidando ai militari che il rapporto con il compagno si era interrotto da tempo anche a causa degli insulti e delle botte subìte in presenza delle figlie di 3 e 5 anni. Ma poi, in un distorto tentativo di riavvicinamento nell’interesse delle bambine, la donna aveva deciso di tentare di ricucire il rapporto rendendosi conto ben presto, purtroppo, che era stato soltanto un errore e che avrebbe dovuto troncare definitivamente la relazione.

L’ultima violenza è cominciata quando la donna, nel tentativo di allontanare definitivamente l’ex, gli ha comunicato di provare dei sentimenti nei confronti di un altro uomo. Il convivente, in preda anche ai fumi dell’alcol, ha reagito colpendola con schiaffi e calci, gridandole che l’avrebbe "rovinata". L’uomo, infatti, in preda all’ira, voleva filmare con il telefonino l’atto sessuale per farlo visionare ad altre persone e probabilmente per diffonderlo o attraverso i social o caricandolo su internet. Nel corso della colluttazione l’uomo è riuscito a colpire la donna con una forchettata sulla pancia, prima di minacciarla con un grosso coltello ritrovato dai carabinieri. La donna fortunatamente è riuscita a scappare e a raggiungere il suo nuovo compagno che l’ha accompagnata in caserma per la denuncia. Il convivente è stato arrestato mentre tentava di trovare ospitalità nella casa dei genitori dove era arrivato a bordo di un’auto condotta dal fratello. L’arrestato è stato trasferito nel carcere catanese di piazza Lanza, così come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica etnea.