Tragedia all'alba nel Palermitano: morti carbonizzati due giovani

Due morti e tre feriti gravi. È il bilancio gravissimo di un incidente avvenuto stamattina poco prima dell’alba sulla strada provinciale 38, in contrada Placa a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, il conducente di una Bmw avrebbe perso il controllo e sarebbe uscito fuori strada con l’auto che, dopo il violento impatto, ha preso fuoco. I carabinieri, che stanno conducendo le indagini, al momento non escludono nessuna ipotesi, da quella dell'alta velocità passando per un guasto all'auto o un malore del conducente. Sembra però essere escluso il fatto che l'auto in cui sono morti i giovani sia rimasta coinvolta nell'impatto con un altro veicolo.

A perdere la vita sul colpo sono stati in due, il diciassettenne C.G. e il sedicenne K.V.L.C., morto carbonizzato prima che arrivassero i soccorritori. Gravi gli altri tre occupanti dell’auto, trasportati con le ambulanze in vari ospedali della città di Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed estrarre i corpi dall'auto, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Belmonte e della compagnia di Misilmeri che adesso cercheranno di chiarire la dinamica dell’incidente.

Un'altra strage del sabato sera, dunque, in Sicilia, a pochi giorni dell'altro gravissimo incidente, avvenuto a Paternò, in provincia di Catania dove furono 4 i giovani a perdere la vita, mentre il conducente dell'auto, che nell'urto si è spezzata in due, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Catania.