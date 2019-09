Trasporta lo scooter dentro al bus: autista Amat finisce nei guai

Uno scooter dentro a un autobus di linea. Non è una scena di un film, ma la realtà. È accaduto ieri sera a Palermo, poco prima delle ore 21 al capolinea Amat di piazza Indipendenza. La fotografia è stata scattata da Mobilita Palermo. Un autista termina la sua corsa e sta per riportare il bus al deposito di via Roccazzo. Il problema è che per iniziare il turno l'autista era arrivato a piazza Indipendenza a bordo del suo scooter. E qui scatta la "genialata". Per evitare di tornare a piazza Indipendenza a recuperare lo scooter con i mezzi o con un passaggio da parte di qualche collega, ha deciso di caricare il ciclomotore a bordo del bus, che doveva rientrare al deposito in modalità "fuori servizio".

"Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a segnare il numero della vettura anche se per l’azienda non sarà difficile trovare l’autista che si è approfittato del mezzo pubblico e farne uso e consumo proprio al fine di trasportare il mezzo privato - dicono da Mobilita Palermo - Ci lamentiamo che gli autobus sono sporchi e malridotti, ma il cattivo esempio giunge proprio da alcuni autisti. Non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio e in Amat sappiamo che lavora tanta brava gente, ma purtroppo non possiamo lasciare correre episodi di questa gravità". "Si tratta di un fatto gravissimo - dicono dall'azienda di trasporto pubblico - Un danno alla nostra immagine. L'autista in questione non è certo rappresentativo dell'azienda che lavora con grande serietà ogni giorno". Non è chiaro se l'azienda avvierà le indagini per un provvedimento disciplinare. Lo stesso clamore lo aveva suscitato un episodio avvenuto a Roma, quando un autista fece apparire una scritta "no-vax" su un bus dell'Atac.