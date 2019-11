Uccide l'amante che voleva rivelare la loro relazione: preso il presunto assassino

Ancora un caso di femminicidio, l'ennesimo episodio di cronaca nera che vede protagonista la Sicilia. Una donna, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, di origini rumene, è stata uccisa ieri sera a coltellate nel palermitano. Il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne tra Balestrate e Partinico, lungo la statale 113. Nella notte i carabinieri hanno fermato il presunto assassino. Si tratta di Antonino Borgia, 51 anni, un imprenditore di Partinico. Sembra che i due avessero una relazione clandestina. Secondo una prima ricostruzione che gli inquirenti stanno cercando di verificare l'uomo avrebbe ucciso la donna perché lei avrebbe minacciato di rivelare la loro relazione alla moglie dell'imprenditore. Una previsione che ha fatto scattare la furia omicida dell'uomo. L'uomo già stanotte è stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. A coordinare le indagini sono il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e il sostituto procuratore Chiara Capaoluongo.

Secondo recenti studi, negli ultimi anni in Italia, su 505 omicidi dolosi, il 96 per cento sono stati commessi da uomini e il 4% da donne; tra le vittime il 70 per cento sono uomini, il 30 per cento donne. In Italia sono 1036 le donne uccise dal 2005 al 2013, con una media annua di 1 donna ogni 3 giorni; oltre il 60 per cento è stata uccisa da partner, il 72 per cento è italiana; il 75 per cento degli assassini è italiano; si uccide più al Nord che al Sud. Nel 2012 la violenza domestica è in Italia la prima causa di morte per le donne vittime di crimini violenti (78 per cento). Secondo un rapporto di Polizia Moderna del marzo del 2018, negli ultimi dieci anni gli omicidi di donne sarebbero calati del 20 per cento (da 150 a 121). Dal 2007 aumenta però di dieci punti l'incidenza delle vittime femminili sul totale degli omicidi: dal 24 per cento al 34 per cento. Per quanto l’Italia non sia il paese con il più alto tasso di femminicidi (Usa e ex Urss hanno tassi quadruplicati) il nostro paese, secondo l’UNDOC, è quello in cui c’è il più basso tasso di diminuzione di questo crimine, calato solo dallo 0,6 allo 0,5 per 100 mila abitanti dal 2002 al 2016.