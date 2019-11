"Ve ne dovete andare". E scatta la furia degli abusivi: aggrediti gli agenti

Momenti concitati, con fuggi-fuggi generale e ambulanze per curare alcuni vigili rimasti feriti. Pomeriggio di passione ieri pomeriggio a Palermo alla Fiera dei morti in corso a piazzale Giotto. La polizia municipale ha affettuato un servizio di controllo nella fiera per verificare le licenze degli ambulanti e scovare gli abusivi. Ma non tutti hanno gradito la presenza degli agenti. E dalle parole, in poco tempo, si è passato ai fatti.

Nell'area delle bancarelle, infatti, è scoppiato il parapiglia, con molti abusivi che si sono scagliati contro gli agenti intervenuti ad effettuare i normali controlli. Sul posto l'intervento della polizia e dei carabinieri per riportare la calma. Molti abusivi hanno raccattato tutto e sono fuggiti. Letteralmente. Per strada una lunga fila di ambulanti abusivi con le loro bancarelle. Il traffico è andato in tilt in pochi minuti.

Tutto è cominciato quando alla fiera sono arrivate alcune pattuglie della polizia municipale per effettuare dei controlli. Subito alcuni abusivi hanno detto agli agenti di andare via. È bastato un attimo e a piazzale Giotto è scoppiato il caos. Alcuni ambulanti hanno aggredito degli agenti e alcuni di loro sono rimasti feriti e si è reso necessario il trasferimento con le ambulanze negli ospedali della città. Poi sono arrivati polizia e carabinieri e tutto è tornato alla calma. Adesso si sta tentando di dare un nome ai responsabili di questa aggressione.