Paura a Milano: camerunense prende a sprangate passante

Torna l'incubo Kabobo a Milano. Proprio come il ghanese che nel 2013 prese a picconate i passanti, ieri sera un camerunense, residente in provincia di Treviso, ha aggredito con una spranga un serbo in via Ripamonti, all'angolo con via Sabotino e non lontano dalla fascia più centrale della città.

Una donna ha assistito inorridita alla scena e l'ha raccontata alle forze dell'ordine: il 32enne ha prima preso a calci la spazzatura per strada, poi ha divelto da un parco e imbracciato un paletto di ferro da 80 centimetri e ha iniziato a girare per le vie, fino a colpire il 31enne di orgine serba - incensurato - che stava passeggiando con la musica nelle orecchie e la cui colpa era solo quella di trovarsi nelle vicinanze. Dopo che la sua vittima è caduta a terra, il camerunense ha infierito, colpendolo ancora altre due volte al capo, prima di essere fermato da altri due passanti. Lo straniero è qundi fuggito verso via Ripamonti, ma i carabinieri - subito accorsi dopo la chiamata della testimone - l'hanno bloccato e disarmato.

Il serbo è stato invece portato in codice giallo nel vicino Policlinico, dove sarà operato per le numerose ferite al capo riportate. Fortunatamente non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato: è in Italia regolarmente e non ha precedenti. Non ha saputo dare una spiegazione al suo gesto.