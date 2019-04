Pedofilia, Capanna all'attacco di Ratzinger: "È ossessionato dal '68"

L'intervento di Joseph Ratzinger sulla pedofilia, la Chiesa e la Rivoluzione sessuale del 1968 ha destato scalpore. Inutile nasconderlo. Il testo di 18 pagine del Papa emerito è un vero e proprio atto di accusa contro il '68 e tutto ciò che gli ruota attorno. Non poteva mancare, dunque, la replica di chi - in un modo o nell'altro - è stato il leader di quel periodo di rivolte studentesche e liberalizzazione sessuale: Mario Capanna.

" Joseph Ratzinger è chiaramente ossessionato dal '68 - attacca Capanna, raggiunto dall'Adnkronos - le sue parole sconcertano ma non mi sorprendono, visti i precedenti ". Secondo Benedetto XVI l'origine degli abusi sessuali sui minori nella Chiesa "va fatta risalire al collasso morale del Sessantotto". Non la pensa così però l'ex sessantottino: " Il fenomeno degli abusi sessuali, anche sui minori, purtroppo è un fenomeno vecchio come il mondo che si perde nella notte dei tempi. Forse, Ratzinger si riferiva all'anno 68 avanti Cristo... - chiosa Mario Capanna - Ma, date a parte, resta il fatto che non è la prima volta che Ratzinger cita il '68 sia da teologo che da cardinale e poi da Papa, avendo parlato a suo tempo di 'cesura del Sessantotto' vedendovi 'l'inizio o l'esplosione della grande crisi culturale dell'Occidente' mentre oggi rincara la dose descrivendolo come 'collasso morale'. Lui - ricorda - ne subì le contestazioni e si mosse in prima fila per reprimere la teologia della liberazione in America Latina, ora per fortuna rivalutata da Papa Francesco ".