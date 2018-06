2 Giugno, Conte: "È una festa di tutti". Ma Salvini: "C'è poco da festeggiare"

L'Italia celebra quest'anno il 72° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Un appuntamento che cade in concomitanza con la fine della più lunga crisi politica del nostro Paese. E così, dopo novanta giorni di trattative, liti e scontri, gli italiani si trovano a festeggiare il 2 Giugno con un esecutivo pronto a mettersi al lavoro. All'Altare della patria, tra strette di mano e applausi (guarda il video), c'è anche il neo premier Giuseppe Conte: "È la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti" , si limita a direprima di andare ai Fori Imperiali per assistere alla parata militare. "C'e poco da festeggiare, c'e tanto da fare -affretta a dire il vicepremier Matteo Salvini - ma c'e una bellissima squadra. Io domani sarò in Sicilia, è la nostra frontiera" .

Per il secondo anno consecutivo è la Polizia di Stato a guidare il VII Settore nella parata del 2 giugno lungo Via dei Fori Imperiali. Si marcia all'insegna del claim "Festa della Repubblica, uniti per il Paese" (guarda il video). A comandare le rappresentanze di tutte le componenti impegnate nell'area della sicurezza, delle emergenze e della cooperazione è il neo dirigente superiore Roberto Massucci, che fino a poche settimane fa era capo di gabinetto della questura di Roma e che negli anni ha avuto importanti incarichi legati alla gestione di Grandi Eventi e manifestazioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale. A sfilare accanto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci sono le alte cariche del governo che ha giurato ieri pomeriggio. "Non mi aspettavo di festeggiare qui da ministro. Sono emozionato" , ammette Salvini. I pensieri del vicepremier, però, vanno agli italiani: "Abbiamo regalato agli italiani la speranza. Ora dalla speranza bisogna passare ai fatti" .