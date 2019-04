25 aprile, lo strappo di Salvini: "Non sfilo coi fazzoletti rossi"

Il 25 aprile Salvini non ci sarà. La sua assenza farà discutere, inutile illudersi. Mancano più di 20 giorni alla Festa della Liberazione e già s'infiammano le polemiche politiche. Nessuno prima d'ora si era mai esposto così tanto: il prossimo 25 aprile il ministro dell'Interno non sarà a "sfilare qua o là" per celebrare partigiani e Resistenza. Andrà invece a Corleone, tra "le forze dell'ordine" che combattono ogni giorno la mafia.

Lo strappo è crudo. Forse inatteso. Salvini a quanto pare non andrà all'Altare della Patria, forse non accompagnerà il Capo dello Stato all'apertura delle celebrazioni e chissà non parteciperà neppure ad una delle tante iniziative organizzate (dall'Anpi e non solo) in tutta la penisola. "La lotta a camorra, 'ndrangheta e mafia è la nostra ragione di vita - ha detto il ministro leghista a margine della festa della polizia - Vado a Corleone a sostenere le forze dell'ordine nel cuore della Sicilia".

Non è solo l'assenza a pesare. Ma anche le parole. Salvini non intende "sfilare qua e là" con "fazzoletti rossi, fazzoletti verdi, neri, gialli e bianchi". Insomma: non sembra voler associare la sua immagine con quella dei cortei partigiani che il 25 aprile invadono le cittadine italiane. A partire dalla Capitale.

Ovvia e scontata la reazione della sinistra. Il primo a prendere posizione è Emanuele Fiano, già firmatario di un progetto di legge contro la diffusione di tutti i gadget del Fascismo e del Duce. "Noi ci auguriamo che il ministro dell'Interno sia in prima fila per combattere la criminalità organizzata tutti i giorni, come purtroppo sembra non fare - attacca - Ma il 25 aprile è il giorno della Liberazione. Cioè della rinascita della democrazia nel nostro Paese e ogni vero amante della nostra Repubblica dovrebbe onorarlo senza ma e senza se". Per Fiano le "frasi sciocche" di Salvini sono "sconcertanti", perché si ricorda "del suo ruolo per la lotta alle mafie in modo strumentale solo per offuscare il valore di una giornata storica e alimentare in modo sempre più netto la negazione del valore dell'antifascismo come fondamento della Repubblica".

La notizia ha irritato (e non poco) anche l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. La presidente Carla Nespolo è convinta che Salvini non voglia "onorare con il dovuto rispetto l'antifascismo e la lotta partigiana". "È istituzionalmente doveroso - ha detto ieri sera - che Salvini esca dalla sua brutale propaganda contro una festa nazionale che ricorda tante donne e uomini sacrificatisi per ridare all’Italia la libertà sottratta dalla violenza e dai crimini del fascismo e del nazismo".

Le liti sull'asse Salvini-Anpi non sono ormai una novità. A febbraio la miccia tornò a esplodere per i post revisionisti dell'Anpi di Rovigo o per il discusso convegno di Parma sulle foibe con la partecipazione della sezione locale dei partigiani. Senza contare le accuse della stessa Nespolo che solo lo scorso agosto additava il ministro di "massacrare i diritti umani". Tre anni fa, era il 2016, Salvini - allora solo leader della Lega - il 25 aprile decise di organizzare una manifestazioni contro il governo Renzi proprio nel giorno della festa della Liberazione. L'Anpi se la prese, parlando di "provocazione" e "insensibilità". "L'Anpi non è padrone del 25 aprile perchè la Resistenza ha avuto tante facce e il 25 aprile è di tutti", disse Salvini. "Porteremo la voce anche dei partigiani che non avevano il sogno della bandiera rossa". Tre anni dopo sarà lì a sfilare. Neppure da ministro. Almeno non ha cambiato idea.