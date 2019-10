5 Stelle, frana tutto: pronti a lasciare Grassi e altri due senatori

"Per ora non rispondo". Queste le parole di Ugo Grassi, senatore del Movimento 5 Stelle, dopo avere annunciato a settembre le sue dimissioni da capogruppo grillino in commissione Affari costituzionali. Già allora i rapporti con Luigi Di Maio erano ai minimi termini. Un mese dopo, la situazione è precipitata. E Grassi è pronto a lasciare. Secondo Il Messaggero, l'addio ai 5 Stelle del senatore è imminente. " Sto scrivendo la mia lettera d'addio al M5S. E non sarò l'unico ad andarmene ", avrebbe detto Grassi ad alcuni colleghi. Aprendo un fosso nel Movimento che potrebbe diventare presto una voragine. Sì, perché insieme a lui ci sarebbero altri due onorevoli pentastellati pronti a lasciare il gruppo 5S a Palazzo Madama. Spalancando le porte di una crisi, l'ennesima nel Movimento, che rischia di allargarsi anche alla maggioranza di governo, resa sempre più traballante da numeri poco rassicuranti.

Grassi, con un passato da direttore del dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e da ordinario di diritto civile nello stesso Ateneo, da tempo è in rotta con il capo politico. I contrasti con Di Maio, legati alla scarsa democrazia e trasparenza dei processi decisionali all'interno dei 5 Stelle, erano sfociati a fine settembre nelle dimissioni dell'ex professore da capogruppo in commissione Affari costituzionali del Senato.