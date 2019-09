Grassi (M5S): "Lascio come capogruppo in Commissione. Il partito? Per ora non rispondo"

Non ha lasciato il suo partito, ma ha abbandonato il ruolo di capogruppo in commissione Affari costituzionali. Al centro di questa decisione c'è il senatore del Movimento 5 Stelle Ugo Grassi, che in una conversazione con l'Adnkronos ha voluto chiarire la sua posizione: " Ho lasciato questo ruolo, ma in questo momento non ho preso alcuna decisione sulla prospettiva di abbandonare il gruppo M5S al Senato. Prendo atto, però, che esistono criticità e far finta che i problemi non ci siano mi sembra irrealistico ".

Il senatore pentastellato è stato netto, ma ha smentito alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, secondo cui sarebbe stato pronto a lasciare il M5S, senza però nascondere le perplessità legate all'attuale situazione politica: " I problemi sono sotto i nostri occhi. Abbiamo sottoscritto un documento che mette in discussione lo statuto, che deve implementare i principi di democraticità e tutela delle minoranze. Dobbiamo pensare a uno statuto che rispetti questi principi. Il ruolo di Luigi Di Maio non è in discussione, non stiamo attaccando le persone ma le regole di funzionamento dell'associazione ".

E sul perché Grassi abbia voluto lasciare il suo ruolo di capogruppo, il 5S ha risposto: " Al momento della fomrazione di questo governo è stata invocata una discontinuità che, però, non è stata applicata come avrebbe dovuto. E visto che con la Lega ho avuto, in questi mesi, un eccellente rapporto professionale e ho lavorato benissimo, ho ritenuto corretto applicare almeno io questa discontinuità ". L'incarico, infatti, ora sarà affidato al collega di partito Vincenzo Garruti.