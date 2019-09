Ad Atreju il premier Conte in versione double face

"Conte ha detto che è sempre stato di sinistra, domani viene qui e occhio che potrebbe dire che è sempre stato di destra, anzi fascista". Le parole di Matteo Salvini ad Atreju 2019 seguono il mood della kermesse politica di Fratelli d'Italia nata 22 anni fa per volontà di Giorgia Meloni.

Il bersaglio principale dei meloniani è proprio il premier Giuseppe Conte che, in un cartonato intitolato 'una foto con Giuseppi', che consente, a chi vuole, di farsi fotografare con le due versioni: 'Giuseppe gialloverde' e 'Giuseppe rossogiallo'. D'altronde anche Salvini, nel suo intervento, ha aggiunto: "Un volta gabbana del genere non l'ho mai conosciuto nella vita, senza dignità e ci ho pure governato". Non il massimo per il premier che sarà, insieme a Viktor Orbàn, uno degli ospiti principale della giornata di domani. Parlando con gli organizzatori scopriamo che Conte era stato invitato prima dell'inizio della crisi e che, con molta disinvoltura, ha confermato la sua presenza anche dopo la nascita del suo secondo esecutivo, pur sapendo che non troverà certamente un pubblico a lui favorevole. Oggi, infatti, Matteo Salvini è stato praticamente osannato e bersagliato da fan che gli chiedevano selfie e autografi.

Anche il M5S è stato omaggiato con un cartonato con cui si invita a giocare al nuovo sport 'pesca il tuo tonno preferito'. Nel cartellone viene raffigurato anche Beppe Grillo che grida "Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno'. Molto divertenti anche i finti avvisi 'Vendesi' presenti in alcuni pannelli. 'Vendesi sito online contro la casta rivolgersi al Movimento Cinque Stelle' oppure 'Vendesi l'anima a Renzi contatto Luigi Di Maio' e 'Vendesi insulti al Pd al miglior offerente'. Curiosa anche la decisione di vendere le bevande con le lattine di alluminio, acqua naturale ed effervescente compresa.