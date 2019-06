Addio a Peppa, la nonna più anziana d'Europa

È morta all'alba Giuseppina Robucci, per tutti Nonna Peppa, ultracentenaria di 116 anni di Poggio Imperiale, nel Foggiano, la donna più anziana d'Italia e d'Europa. Si è spenta nella casa paterna a Poggio Imperiale, dove era stata trasferita una decina di giorni fa quando le sue condizioni di salute erano precipitate. Fino ad allora aveva vissuto a casa della figlia ad Apricena. La nonna d'Italia che aveva visto tutto il Novecento, e fatto in tempo a vedere le innovazioni tecnologiche.

«Siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina», ha commentato il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D'Aloisio. Nel 2012 Nonna Peppa era stata insignita del titolo di sindaco onorario, per questo ora è in allestimento la camera ardente nella sala consiliare del Palazzo di Città. E per il giorno dei funerali potrebbe essere proclamato il lutto cittadino.

Nonna Peppa ha vissuto le due guerre mondiali, nata il 20 marzo 1903. Per anni si è occupata, insieme al marito, del bar del paese. Ha avuto cinque figli - tre maschi e due femmine -, nove nipoti e 16 pronipoti.

«Una signora tranquilla, molto serena, dolce e simpatica». «Le piaceva tanto cantare e portare il tempo con la mano» ha ricordato a FoggiaToday il primo cittadino. Con Nonna Peppa - ha poi aggiunto - «va via un pezzo importante della nostra storia, basti pensare che ha vissuto 116 anni dei 203 di Municipalità».

Tra i primati conseguiti da Maria Giuseppa Robucci, anche quello di esser stata la terza persona più longeva di sempre nata in Italia (la quinta in Europa), dopo Emma Morano e Giuseppina Projetto.

Religiosa e devota di San Pio (che ha conosciuto), nella sua vita ha gestito il bar del paese con il marito Nicola Nargiso. Vedova dal 1982, Maria Giuseppa Robucci, nel 2003 al compimento dei 100 anni è stata invitata alla trasmissione su Rai Uno La Vita in Diretta.

Lei che aveva visto tutto, dalla nascita della Costituzione italiana, alla fine della Guerra Fredda, il boom delle automobili, gli aerei nel cielo, la televisione, i tanti presidenti, da Enrico De Nicola a Sergio Mattarella.