Adesso Prodi chiede a Conte il ministero dell'immigrazione

"Uno è sempre contento di avere degli eredi, bisogna vedere cosa gli si lascia" . Ospite questa sera della festa nazionale del Partito democratico a Ravenna, Romano Prodi non ha chiuso a chi gli chiedeva se Giusppe Conte possa essere considerato un suo erede politico. "La situazione è totalmente diversa dai miei tempi. Noi abbiamo vinto con una coalizione organizzata, oggi con l'attuale legge elettorale non si vince mai" , ha messo le mani avanti l'ex presidente del Consiglio augurando però al'avvocato di Taranto di "durare più" di lui.

Prodi è stato probabilmente il primo tra i democrat a teorizzare il sodalizio con il Movimento 5 Stelle. Dopo l'assist dei grillini a Ursula von der Leyen, il Professore ha auspicato che il patto che ha portato all'elezione della neo presidente della Commissione europea potesse essere portato anche in parlamento. E così è stato. A suo avviso non c'erano altre alternative. "Conte - ha, poi, spiegato - sta facendo un esercizio complicato, ma è troppo presto per vederne le conseguenze" . L'importante è che si arrivi alla formazione di un governo politico e non, come auspicato invece da Beppe Grillo, di un esecutivo formato da tecnici. "Dobbiamo fare un governo con pochi punti ma essenziali" , ha poi continuato durante la Festa del Pd snocciolando i punti che metterebbe in agenda: "redistribuzione del reddito, ambiente, sicurezza, salute e welfare" . Per l'ex premier la nuova maggioranza giallorossa deve "prendere atto che la gente è scontenta e ha paura" e di conseguenza deve "dare termini di sicurezza con i numeri e con le decisioni" .

In cima all'agenda del Professore c'è ovviamente anche l'immigrazione. Tanto che ha suggerito a Conte di fare un ministero da hoc togliendo questa delega al Viminale. "Non per nulla c'è un commissario europeo per l'immigrazione - ha spiegato durante la kermesse di Ferrara - non è solo un problema di ordine pubblico ma di futuro del Paese" . Secondo Prodi, l'immigrazione non è un problema che può essere risolto solo dall'Italia: "Ci vuole qualcuno che parli con l'Europa e che ci aiuti a superare e cambiare il trattato di Dublino" . Quindi ha fatto notare che il governo precedente, sostenuto da Lega e Cinque Stelle, è caduto il giorno dopo il voto sulla nuova presidente della Commissione europea. "Per risolvere i problemi - ha, quindi, chiosato - non dobbiamo fare i capricci da soli ma parlare con l'Europa" .