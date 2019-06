Adesso Zingaretti esulta: "Il Pd è l'unica alternativa"

Il Partito Democratico non ha vinto le elezioni europee, né tantomeno quelle regionali e le comunali. Ma non ha neanche perso: tutto sommato, la compagine dem ha tenuto. Insomma, in complesso, non è una vittoria, ma neanche una sconfitta: per dirla in modo calcistico, quello del Pd è stato un buon pareggio, in rimonta. Però la distanza dalla Lega di Matteo Salvini rimane tanta e soprattutto quella dell'intera coalizione di centrosinistra da quella di centrodestra a trazione leghista. In tutto questo, comunque, Nicola Zingaretti è soddisfatto.

In un messaggio social pubblicato sui propri canali social, il segretario addirittura esulta: "Voglio ringraziare le candidate, i candidati, i militanti che hanno combattuto, gli elettori che ci hanno dato fiducia in questa tornata elettorale per le amministrative. In questo voto, è inutile negarlo, ci sono ferite sulle quali occorrerà riflettere e capire come reagire. Accanto a queste ferite tante belle vittorie e riconquiste, sommate agli straordinari risultati del primo turno, ci dicono che la strada di un nuovo centrosinistra aperto, civico e plurale è quella da percorrere e su cui investire" .