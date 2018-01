Le alleanze spaccano la sinistra: Grasso già litiga con la Boldrini

La sinistra è pur sempre la sinistra. E così appena può si mette a litigare. I compagni di Liberi e uguali sono appena nati che già si mettono a battibeccare. Da una parte Pietro Grasso dall'altra Laura Boldrini. I due si punzecchiano a distanza. Non trovano la quadra sulle allenze. Se da una parte concordano nell'appoggiare Nicola Zingaretti nella corsa alla Regione Lazio, dall'altra si dividono sulla possibilità di scendere a patti con il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni politiche del 4 marzo. "Non decide lei" , ha messo in chiaro (seccato) il presidente del Senato mettendo così a tacere la numero uno di Montecitorio che aveva escluso qualsiasi acordo con i grillini.

La partenza non è certo delle migliori. Anzi. A Grasso va dato atto di aver devastato il centrosinistra e di aver mandato a picco Matteo Renzi e il suo Partito democratico. Ma non ha fatto a consolidare il proprio partito che già nascono i primi dissapori. A farlo indispettire è stata la Boldrini che aveva chiuso a qualsiasi alleanza con il Movimento 5 Stelle. "Comprendo - ha ribattuto la seconda carica dello Stato a L'intervista su SkyTg24 - ma poi decide qualcun altro" . E, alla domanda di Maria Latella se sarà lui a decidere, si è limitato a dire: "Certo" . Capitolo chiuso? Si vedrà. A proposito di eventuali accordi con il Movimento il presidente del Senato ha spiegato che, "dopo il voto" , il partito "valuterà la situazione" . "Il M5S è però così ondivago che non riusciamo a capire le sue politiche: un giorno è per l'euro, un giorno apre alle alleanze, un giorno è per l'Europa un giorno no. Quando riuscirà a dare l'esatta valutazione alle sue politiche forse anche noi potremo fare delle valutazioni" .