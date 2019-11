Alpa: "Conte vuole sempre essere super partes ma prima o poi dovrà schierarsi"

“ Giuseppe Conte vuole sempre mantenere il ruolo di super partes nelle coalizioni di cui è stato premier, ma prima o poi sarà costretto a schierarsi ”. Lo sottolinea l’avvocato Guido Alpa, ex presidente del Consiglio nazionale forense, considerato una delle persone più vicine al premier. In un’intervista alla Stampa, il giurista rivela che lui e Conte si sentono al telefono di domenica ma non parlano di politica. Alpa dice di non dare alcun consiglio al premier perché “ non ne ha bisogno ”. E precisa che loro due non erano soci ma semplici coinquilini in uno studio di avvocati.

Alpa interviene sulla vicenda svelata dal Financial Times in merito al parere legale di Conte a favore di Fiber 4.0, un gruppo di azionisti coinvolti in una lotta per il controllo di Retelit, una società italiana di telecomunicazioni. L'investitore principale in Fiber 4.0 è stato Athena Global Opportunities Fund, finanziato interamente dal Segretariato Vaticano e di proprietà di Raffaele Mincione, un finanziere italiano. In questa vicenda tra l’altro, è in corso un’indagine delle autorità vaticane e Alpa ha l’impressione che vogliano colpirlo personalmente per colpire il premier. “ È penoso vedere come siano costruite ad arte fake news sulla base di una tecnica semplicistica, l'associazione casuale di immagini e parole - spiega -. Questa tecnica è stata condannata dalla corte di Cassazione già dal 1984 ”.