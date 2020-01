Altri 59 migranti a bordo della Ocean Viking, Salvini: "Il governo li farà sbarcare dopo il voto?"

Dopo i 92 migranti recuperati nella giornata di venerdì a largo della Libia, l’ong francese Sos Mediterranée nelle scorse ore è stata protagonista di un’altra operazione sempre non distante dalle coste del paese nordafricano.

Così come annunciato da Alarm Phone, il network telefonico gestito da don Zerai che rilancia gli allarmi lanciati dalle imbarcazioni in difficoltà, all’alba di oggi a bordo della nave dell’organizzazione francese, la Ocean Viking, sono salite a bordo altre 59 persone.

Si tratta di migranti che erano in difficoltà all’interno di un barchino di legno partito, poche ore prima, dalla Libia. La nuova operazione di salvataggio è stata annunciata su Twitter dalla stessa Sos Mediterranée, la quale ha specificato che l’imbarcazione in difficoltà si trovava a 26 miglia a nord delle coste libiche.

Nel tweet dell’organizzazione, si nota anche un video in cui vengono mostrati alcuni momenti dell’arrivo a bordo dei 59 migranti in questione. Inoltre, è stato specificato che in totale, dopo le ultime due operazioni, a bordo della Ocean Viking ci sono adesso 151 persone.

Questi ultimi due episodi, sono arrivati alla vigilia delle delicate elezioni regionali in Emilia Romagna ed hanno inevitabilmente innescato una nuova bagarre politica sul tema riguardante l’immigrazione.

A sollevare il caso è stato, in particolare, il segretario leghista ed ex ministro dell’interno Matteo Salvini: “La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati – ha scritto in una nota il leader del carroccio – il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria?”

L’accusa dunque, riguarda le intenzioni del Viminale e dell’intero esecutivo Conte II circa la possibilità di far approdare la Ocean Viking in Italia. Secondo Salvini, il governo alla fine arriverà a dare il via libera allo sbarco in uno dei porti del nostro paese alla nave di Sos Mediterranée, ma starebbe aspettando il momento giusto per farlo. E tale momento, sempre secondo l’ex ministro, sarebbe proprio quello successivo alle consultazioni regionali di domenica: “Intanto li terranno “sotto sequestro” per non perdere altri voti?”, ha infatti concluso Salvini.

Dal governo al momento nessuna replica. Le nuove operazioni della Ocean Viking, hanno posto in evidenza come anche in questa stagione invernale i flussi migratori dalla Libia appaiono in aumento. Complice la guerra, imperante nel paese nordafricano nonostante si sia iniziato a parlare di “tregua” dopo la conferenza di Berlino, sempre più barconi vengono messi in mare da scafisti e trafficanti di esseri umani.

Si continua a partire soprattutto dalla Tripolitania, lì dove si concentrano molte delle organizzazioni criminali presenti nel paese nordafricano.