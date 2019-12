Anche Tremonti boccia il Mes: "È un cappio per l'Italia"

Mentre sul Mes il governo giallorosso si spacca, avanza sempre di più l'ombra dei pessimisti sulla riforma in questione. Giulio Tremonti ha sposato senza indugi la fazione dei contrari. Come riportato dall'edizione odierna di Libero, sul Meccanismo europeo di stabilità si è fatto un'idea abbastanza chiara e drammatica. Ascoltandolo in convegni, conversazioni private e interviste televisive appare evidente il suo disappunto. L'unica risposta accettabile che l'esecutivo targato M5S-Pd dovrebbe dare è semplice: " No! ". E potrebbe essere ancora in tempo, in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles. " No, basta così, nessuna riforma del Mes. Cari fratelli tedeschi e francesi,abbiamo finito di porgere il nostro collo alla vostra catena che ci strozza ", si potrebbe affermare a gran voce.

"L'ultimo di mille errori"

L'ex ministro dell'Economia ha dunque bocciato categoricamente il fondo salva-Stati: " È l'ultimo anello di una catena di errori ed orrori ". A destare sospetti è il capo del Mes, il tedesco Klaus Regling: " Mi ricorda quello che diceva Ciano di Ribbentrop: ha una forma del cranio che fa male all’Italia ". Perciò il responso italiano dovrebbe restare uno solo: " Dire no, e basta. Subito ". Lo stesso Regling però recentemente ha tentato di tranquillizzare il nostro Paese: " Non mi aspetto che l’italia abbia bisogno di noi. Non ha mai perso l’accesso al mercato nemmeno al culmine della crisi ". Ed è apparso piuttosto cuauto relativamente al nostro debito pubblico: " Non c’è un rischio immediato, il debito in rapporto al Pil è circa lo stesso di 8–10 anni fa. Il problema dell’italia è la crescita bassa, ma questo già da prima dell’unione monetaria. Il problema è il denominatore nel rapporto debito/pil ".