Anche Zingaretti agita il governo: "I grillini sono degli irresponsabili"

Scintille nel governo giallorosso: a dominare è il caos. All'interno dell'esecutivo non filtra certamente aria positiva, anzi: la crisi potrebbe essere alle porte. A dare forza a questo ipotetico scenario è stato il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che sul proprio profilo Twitter ha avvertito chiaramente: " Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno ". Il durissimo allarme è arrivato dopo l'improvvisa offensiva targata Movimento 5 Stelle: " Senza di noi non si va da nessuna parte ".

Gli animi

A rilanciare il tweet ci ha pensato inizialmente il segretario Nicola Zingaretti, che poi è sbottato: " Sono basito da tanta irresponsabilità visto che la manovra è stata approvata neanche 48 ore fa ed ora è a Bruxelles dove la stanno esaminando ". Il governatore della Regione Lazio ha infine concluso: " Adesso vedremo la discussione parlamentare, ma godiamoci il fatto che questo Paese crede in questa manovra economica. È una bella manovra, abbiamo il dovere di trovare l’unità ". Sono poi seguiti il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, che ha aggiunto: " Registriamo che M5S continua a tenere nel mirino i lavoratori dipendenti a basso reddito con la singolare argomentazione che 50 euro di taglio del cuneo sono pochi! Bene, aumentiamoli! ".