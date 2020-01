Ancora odio da sinistra, dito medio e soliti insulti: "Salvini sei una m…"

"Merdone, merdone, sei un merdone" . Quindi lo indica con l'indice e poi gli agita contro il dito medio. Ecco qua l'ennesimo detrattore di Matteo Salvini palesarsi a un comizio elettorale della Lega per insultare. E per insultare pesantemente il segretario del Carroccio.

Succede a Porretta, in provincia di Bologna, dove il capo politico del primo partito italiano stava tenendo un intervento in piazza a sostegno della corsa di Lucia Borgonzoni, che domenica 26 gennaio se la vedrà contro il governatore dem dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Una tornata elettorale decisiva per il futuro della regione, del Paese e di quello (sempre più incerto) del centrosinistra italiano, che rischia uno storico psicodramma, qualora perdesse il proprio fortino che amministra, ininterrottamente, da cinquant'anni.

"Sei un merdone, tu generi odio e noi il tuo odio qui non lo vogliamo: sei una merda!" , prosegue l'uomo prima di allontanarsi. Dunque Salvini riprende la parola: "Sapete perché abbiamo già vinto? Perché noi parliamo di montagna, di vita in montagna e questi sanno solo insultare. Ecco la differenza tra noi e loro…" .

Il video della "performance" è stato condiviso sui canali social dello stesso segretario leghista: "Sei un merdone, sei una merda" con tanto di dito medio. Messaggi pacifici e costruttivi poco fa a Porretta (Bo), ma quelli che odiano saremmo noi... Capite perché abbiamo già vinto? #domenicavotoLega" .

Nella giornata di ieri, un episodio simile. Già, perché l'ennesima gragnuola di insulti all'indirizzo di Salvini è arrivata in quel di Ozzano nell'Emilia. Qui sono arrivate bestemmie, gestacci, fischi, l'intonazione di Bella ciao e parolacce su parolacce come "idiota", "pezzo di merda" e quant'altro. Del tipo: "Via, vattene a casa. Ci hai riportato al Medioevo", "Ma che c…fai, idiota. Sei una m…", "Ozzano non si lega, Ozzano non si lega…" .