Andrea Orlando: "Va ridiscussa la riforma della giustizia"

“ È ragionevole che si ricominci la discussione ”. Andrea Orlando, vicesegretario del Partito democratico, è molto chiaro in merito alla riforma della giustizia. In un’intervista La Stampa, l’esponente dem spiega che il nuovo esecutivo non potrà accettare un testo che è stato scritto da due partiti politici che non coinvolsero il Pd. Orlando sottolinea poi che i vari nodi della riforma non si risolvono con “ ultimatum sui giornali ma sedendosi a un tavolo e discutendo ”.

Sul tema immigrazione, l’esponente del Pd evidenzia che sarà importante non rinunciare al controllo dei flussi e garantire l’integrazione. Quest’ultima, però, sottolinea Orlando “ se non funziona, può portare a problemi di convivenza. Una prima discontinuità è già data dal fatto che non c' è più un ministro dell'Interno che usa i migranti come uno spot quotidiano ”.

Andrea Orlando esprime un giudizio sul nuovo esecutivo “ profondamente rinnovato ”. Precisa che ci potranno essere delle difficoltà con il Movimento 5 Stelle “ ma meglio una strada impervia di una semplice che avrebbe portato alla vittoria di un centrodestra su posizioni pericolose. In politica non si sceglie in astratto, ma tra le alternative disponibili” .