Antonio Tajani: "Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio"

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha le idee chiare sugli scenari del governo. In un'intervista a Qn traccia il futuro dell'esecutivo: "Il governo durerà poco. Salvini mollerà Di Maio, anche perchè il malcontento delle piccole e medie imprese e dell’Italia del Nord sta crescendo... seguire i 5 stelle gli fa perdere i consensi". Secondo il presidente del Parlamento Europeo, la luna di miele tra il Carroccio e i Cinque Stelle sarebbe ormai al capolinea. "Sulla Tav Salvini e il sottosegretario leghista ai Trasporti Siri hanno fatto ben capire che vanno nella direzione del centrodestra: cioè sì alla Tav. Chi è a favore della Tav - spiega Tajani - ha la maggioranza parlamentare. Forza Italia, Lega e FdI sul tema sono uniti. Poi c’è il Pd di Martina". Più di una volta Tajani ha sottolineato l'importanza di un'opera come quella della Torino-Lione. E secondo l'azzurro il governo potrebbe subire qualche scossone proprio sul terreno delle grandi opere: "In caso di stop si rischiano penali di quasi 60 miliardi, mi auguro si faccia una battaglia comune. Se poi il Pd la pensa come noi anche sui vaccini, bene. Ma è una coincidenza non l’inizio di un’alleanza", ha aggiunto.

Poi commenta la scelta della Lega di correre da sola in Abruzzo rompendo di fatto il patto del centrodestra: "Noi siamo fedeli al patto di centrodestra siglato con gli elettori. Se poi, qualcuno lo rompe, si prenderà le sue responsabilità. Mi auguro che Salvini scelga la strada del centrodestra, ma se vuol vincere le elezioni deve percorrerla per forza. Anche perchè se va avanti a braccetto con Grillo e Di Maio, una parte importante dei suoi elettori lo mollerà".