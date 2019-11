ArcelorMittal, Di Maio: “Problema governo se Pd presenta emendamento su scudo penale”

Possibili nuovi scossoni per la traballante maggioranza che sostiene l’esecutivo Conte. In merito alla delicatissima vicenda ArcelorMittal, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha affermato che “se il Pd presenta un emendamento sullo scudo è un problema per il governo”.

Secondo il capo politico del M5s, che ha parlato dopo la riunione con gli altri ministri pentastellati, la linea seguita dal premier “ha permesso di smascherare A.Mittal” . " Questo tema del pretesto- ha continuato Di Maio- neanche Mittal l’ha usato e ora vedo che una parte del sistema, anche mediatico”, concentrandosi sull’immunità, “invece di stare con i lavoratori dimostra di stare con Mittal”. Lo stesso Di Maio in mattinata ha avuto un incontro alla Camera con i direttivi 5 Stelle di Montecitorio e Palazzo Madama quasi interamente dedicato alla questione Ilva.

Sulla vicenda è intervenuta anche il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che ai microfoni di “In Viva Voce” su Rai Radio1ha dichiarato che “il governo deve fare una cosa molto semplice e doverosa, dimostrare serietà: va tolto ogni alibi a Mittal”.