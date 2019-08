Aria di crisi nel governo: Salvini cancella i comizi

Giornata convulsa per la maggioranza di governo e anche per l'agenda di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, visto il vento di crisi che ha colpito e travolto l'esecutivo gialloverde – spaccatosi sul voto sul Tav in Senato – ha annullato il comizio a Sabaudia e ad Anzio. Anche se l'appuntamento di Sabaudia è stato solo rimandato, visto che questa sera, alle ore 21, sarà in piazza.

Alle 16:30, all'ultimo (mezz'ora prima dell'incontro organizzato) lo staff del leader della Lega ha annullato la tappa ad Anzio, che prevedeva una puntata al porto e un aperitivo al tramonto.

Il responsabile del Viminale ha dato forfeit questa mattina a Sabaudia e grossa è stata la delusione tra i suoi fan, anche se questa mattina lo stabilimento balneare che avrebbe dovuto ospitarlo faceva registrare molti lettini e ombrelloni vuoti, rispetto alla folle del Papeete di Milano Marittima. Il numero uno del Carroccio ha disertato e da Roma, nella serata di ieri, è volato direttamente ad Arcore, dove ha tenuto un comizio nel piccolo comune della Brianza dove risiede Silvio Berlusconi.

Ma non solo. Dopo l'incontro con Giuseppe Conte, il vicepremier leghista ha anche annullato tutte le tappe del tour nel centrosud in programma per domani, tranne il comizio serale delle 21,30 a Pescara.

Insomma, l'Estate italiana tour di Matteo Salvini è partito con l’intoppo, visto il nodo Tav a Palazzo Madama e gli scricchiolii della maggioranza, spaccatasi in due in Aula votando le mozioni sulla Torino-Lione.