Crisi di governo e incognita del voto: tutti gli scenari possibili

E alla fine, come da pronostico, la maggioranza di governo è spaccata sul Tav. Nella mattinata si è consumata la resa dei conti tra Lega e Movimento 5 Stelle nell'emiciclo di Palazzo Madama, dove i senatori hanno discusso e votato le mozioni sull'Alta Velocità.

Sei erano i testi attesi all'esame del Senato. Di questi, due contrari alla Torino-Lione (uno del M5s e l'altro di Loredana De Petris di Liberi e Uguali, nonché presidente del Gruppo Misto) e quattro favorevoli, di Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia e +Europa. E come ampiamente preventivato, le prime due sono state respinte, mentre le ultime quattro sono state accolte positivamente dall'Aula. Insomma, nessuna novità, almeno fino a qui.

La novità, semmai, è un'altra. Il momento clou del mattino è stato probabilmente quando dal suo scranno il capogruppo del Carroccio in Senato, Massimiliano Romeo ha sfidato frontalmente l'alleato pentastellato, dicendo chiaro e tondo: "Se fate parte del governo dovete essere a favore del Tav. Chi vota no al Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi" .

Eccoci al punto, quello con la "p" maiuscola. La Lega apre la questione politica, ma non ancora la crisi di governo. Che però ormai tutti, dentro e fuori dal Parlamento, si aspettano, più che un rimpasto di governo che, in caso, andrebbe a fare fuori Danilo Toninelli, inviso a Matteo Salvini e ai suoi. E infatti sono già iniziati i primi movimenti nel palazzo, che ha registrato le prime mosse sia delle forze di maggioranza, che di quelle di opposizione.

"Se fate parte del governo dovete essere a favore del Tav. Chi vota no al Tav si prenderà la responsabilità politica delle scelte che saranno prese nei prossimi giorni e nei prossimi mesi" , dice in Transatlantico un big dei 5 stelle, come riporta l'Agi, trovando d'accordo un navigatissimo centrista: "C'è una legge di bilancio da preparare. E poi magari chi arriva può mettere mano alla legge elettorale..." . E quando ci si mette e parlare di legge elettorale è perché chi di dovere inizia a fiutare la fine della legislatura. Matteo Renzi, alla Camera dei deputati, si è fermato a parlare con i cronisti, non nascondendo la possibilità che si possano venire a creare le condizioni per virare su un proporzionale puro. E non è tutto, perché l'ex segretario dem non ha nascosto nemmeno l'ipotesi concreta della nascita di un nuovo soggetto politico: il suo? Molto probabilmente, sì: la scadenza di Renzi all'interno del Pd sarebbe fissata per settembre, confida un suo fedelissimo.

Dai democratici a Forza Italia. Silvio Berlusconi, con una nota, esprime con chiarezza la sua posizione e quella degli azzurri: "Interrompere questa esperienza fallimentare è dunque un gesto di responsabilità da parte di Matteo Salvini nei confronti degli italiani. Questo Parlamento non è in condizioni di esprimere maggioranze diverse che siano anche rispettose dell'esito di tutte le prove elettorali intermedie, che hanno consegnato la vittoria al centrodestra. Il compito di decidere se è come far proseguire la legislatura spetta al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quale riponiamo assoluta fiducia. Forza Italia ritiene che la soluzione migliore per il Paese siano nuove elezioni" . Ma il centrodestra deve trovare la quadra e non è certo detto, anzi, che in caso di urne Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia vadano insieme in coalizione.

Insomma, tanti interrogativi e tante incertezze e così sarà (almeno) fino a settembre. In tutto questo, però, una certezza non manca: il premier Giuseppe Conte è desaparecido.