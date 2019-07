Arresto, confisca e sanzioni: come cambia il dl Sicurezza bis

Trovato un accordo sul pacchetto di emendamenti da presentare sul dl Sicurezza Bis tra M5s e Lega. Dopo una mattinata agitata e soprattutto dopo il blitz della Lega che ha chiesto più poteri per il Viminale sul fronte della gestione degli sbarchi, arriva un punto di intesa tra le due anime dell'esecutivo. Di fatto la Lega ha rinunciato proprio all'emendamento che assegnava al Ministero degli Interni poteri maggiori su gli sbarchi dei migranti e soprattutto sul trasbordo di stranieri irregolari. L'emendamento è saltato dopo le proteste da parte dei Cinque Stelle che hanno messo nel mirino la decisione del Carroccio di dare un'ulteriore stretta sulla gestione dei flussi dando così più potere decisionale al ministro Salvini. I leghisti, dopo le proteste dei 5 Stelle, hanno deciso di non presentare ufficialmente l'emendamento.

Tra le proproste di modifica che andranno ad integrare il testo base c'è il sequesto e la confisca della nave. Questa procedura scatta subito e con la reiterazione del reato scatta anche l'arresto immediato del comandante che non ripsetta l'alt imposto dalla Guardia di Finanza. Il pacchetto ufficiale degli emendamenti ammonta a 21 testi per correggere il testo base. Quelli del Carroccio puntano a dare una stretta ulteriore proprio sul fronte delle ong. Le multe molto probabilmente saliuranno da 150mila euro a un milione di euro.