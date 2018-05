Asili solo per bambini tedeschi. Polemica in Alto Adige: "È pulizia etnica"

Una nuova pesante campagna della Süd-Tiroler Freiheit sta dividendo l'Alto Adige. Nei giorni scorsi gli indipendentisti della provincia autonoma di Bolzano hanno affisso un manifesto a dir poco provocatorio per sponsorizzare gli asili solo per bambini tedeschi. I Verdi lo hanno subito catalogato come "una prefazione di pulizia etnica" .

Il tema della presenza di bambini non di madrelingua tedesca che frequentano asili tedeschi è ritornato in auge nelle ultime settimane. I cartelloni, che sono stati affissi soprattutto negli spazi appositi alle fermate degli autobus, raffigura un bambino con una penna in mano e la scritta: "Priorità per i bambini tedeschi negli asili tedeschi" . Ovviamente, lo slogan è in lingua tedesca. Per il movimento secessionista sudtirolese, che punta alla separazione dell'Alto Adige dall'Italia, si tratta di un diritto fondamentale della popolazione di lingua tedesca in Sud Tirolo, mentre per i Verdi altoatesini non è altro che "pulizia linguistica" .