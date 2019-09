Fontana: "O competenza sulla scuola o facciamo una legge regionale"

Attilio Fontana avverte tutti al forum di Cernobbio: nel caso in cui la Lombardia non otterrà l'autonomia sulla scuola, si procederà tramite la creazione di una legge regionale. Come leggiamo da un articolo del Giorno, il presidente della Lombardia era presente all'evento in occasione di un incontro sull'autonomia assieme ad altri suoi colleghi quali Vincenzo De Luca (governatore della Campania) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna).

Queste le parole di Fontana nel corso del suo intervento: "La scuola credo non potrebbero non considerarla tenuto conto che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che già dichiara che le Regioni possono organizzare una parte di questa materia. Se dovessero dire di no faremo una legge nel rispetto di quella sentenza della corte costituzionale". Il governatore ha inoltre aggiunto che non ottenere l'autonomia su scuola e sanità, sarebbe per la Regione Lombardia qualcosa di "inaccettabile".

Riguardo il tema sanità, Attilio Fontana ha precisato: "La sanità è uno degli ambiti in cui notiamo le maggiori difficoltà a proseguire. Sulla scuola non mi accontenterei del modello emiliano. Loro vogliono solo la formazione, ma dato che noi quest'anno abbiamo quasi 14mila cattedre vuote vorremmo dare il nostro contributo per fare in modo che dall'anno venturo i nostri ragazzi non abbiano queste difficoltà. Ho sentito il ministro Boccia dire che vuole incontrare i tre governatori quindi aspettiamo la convocazione". Il governatore della Lombardia sembra essere disponibile al dialogo, ma fino ad un certo punto: "Sono disponibile a discutere a patto che si mettano da parte pregiudizi e affermazioni sgangherate e che si riparta dal lavoro già fatto".